Российские военные разбили позиции ВСУ вблизи Северска и попали на видео

Минобороны показало кадры уничтожения украинских позиций вблизи Северска

Российские военные уничтожили украинские позиции вблизи Северска и попали на видео. Запись в воскресенье, 1 октября, публикует Минобороны России.

Ранее в субботу, 30 сентября, российские военные уничтожили украинские позиции в районе Спорного. На кадрах, представленных Минобороны, видно, как артиллеристы точным попаданием разбивают позиции противника. Помимо этого, видно, как российские военные ударяют по украинским бойцам вблизи проселочной дороги.

В сентябре в сети также появилось видео поражения российской крылатой ракетой склада войск Украины, где хранилось более трех тысяч тонн боеприпасов. На кадрах заметны постройки, а затем — мощные взрывы и большой столб дыма.