Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:40, 11 октября 2023Мир

Премьер Ирака обратился к Путину из-за Израиля и Палестины

Премьер Ирака попросил Путина помочь прекращению огня в Израиле и Палестине

Фото: Iraqi Prime Minister's Media Office / Handout / Reuters

Премьер Ирака Мухаммед Шиа ас-Судани попросил президента России Владимира Путина содействовать прекращению огня между Израилем и Палестиной. Об этом сообщает «Интерфакс».

С такой просьбой он выступил на пленарной сессии Российской энергетической недели в Москве. «Господин президент, я обращаюсь к вам как к президенту страны-постоянному члена Совета безопасности ООН выступить с инициативой о прекращении, реальном прекращении огня и поиска реального решения палестинской проблемы», — сказал он.

Политик также подчеркнул, что сложно спрогнозировать последствия текущих событий.

Материалы по теме:
«Мы на пороге глобальной войны» Почему Израиль оказался не готов к атаке ХАМАС и чем опасен конфликт в секторе Газа?
«Мы на пороге глобальной войны»Почему Израиль оказался не готов к атаке ХАМАС и чем опасен конфликт в секторе Газа?
10 октября 2023
Почему воюют Израиль и Палестина: история и причины. Чем опасно обострение конфликта на Ближнем Востоке?
Почему воюют Израиль и Палестина: история и причины.Чем опасно обострение конфликта на Ближнем Востоке?
10 октября 2023

Российский лидер в ходе пленарной сессии заявил, что неизвестно, удастся ли в ближайшее время успокоить ситуацию между Израилем и Палестиной. По его мнению, это может привести к большим проблемам.

Утром 7 октября ХАМАС атаковало Израиль. По территории страны выпустили около 3000 ракет. Представители движения объявили о начале военной операции. Вооруженные люди также проникли на территорию Израиля и захватили не менее 130 заложников. Тель-Авив назвал нападение войной и начал наносить широкомасштабные удары по объектам боевиков ХАМАС в секторе Газа.

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Кошечкина
    Обсудить
    Последние новости

    Путин заявил о занятии Израилем части исконно палестинских земель

    Расправившийся с подругой сын бывшего советника зампосла России сел на 11 лет

    Путин назвал экономику ЕС нулевой

    В России подорожали дачи

    Зеленский получил ответ Запада на опасения о прекращении поддержки

    Соколов заявил о зависти и злости сорвавшего спектакль «Ленкома» Белого

    В России разработали 20 сценариев боевого применения FPV-дронов

    Агрессивная рысь напала на играющих на улице детей

    Путин оценил перспективы урегулирования конфликта между Израилем и Палестиной

    Следствие попросило суд в Москве арестовать иностранца за шпионаж

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости