Премьер Ирака обратился к Путину из-за Израиля и Палестины

Премьер Ирака попросил Путина помочь прекращению огня в Израиле и Палестине

Премьер Ирака Мухаммед Шиа ас-Судани попросил президента России Владимира Путина содействовать прекращению огня между Израилем и Палестиной. Об этом сообщает «Интерфакс».

С такой просьбой он выступил на пленарной сессии Российской энергетической недели в Москве. «Господин президент, я обращаюсь к вам как к президенту страны-постоянному члена Совета безопасности ООН выступить с инициативой о прекращении, реальном прекращении огня и поиска реального решения палестинской проблемы», — сказал он.

Политик также подчеркнул, что сложно спрогнозировать последствия текущих событий.

Российский лидер в ходе пленарной сессии заявил, что неизвестно, удастся ли в ближайшее время успокоить ситуацию между Израилем и Палестиной. По его мнению, это может привести к большим проблемам.

Утром 7 октября ХАМАС атаковало Израиль. По территории страны выпустили около 3000 ракет. Представители движения объявили о начале военной операции. Вооруженные люди также проникли на территорию Израиля и захватили не менее 130 заложников. Тель-Авив назвал нападение войной и начал наносить широкомасштабные удары по объектам боевиков ХАМАС в секторе Газа.