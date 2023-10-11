Приговор экс-премьеру Дагестана по делу о мошенничестве оставили без изменений

Мосгорсуд оставил в силе пятилетний приговор экс-премьеру Дагестана Меджидову

Московский городской суд оставил без изменений обвинительный приговор бывшему премьер-министру Дагестана Мухтару Меджидову по делу о мошенничестве. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции.

Ранее Мещанский районный суд признал экс-чиновника и его подельника, бывшего генерального директора радиозавода Фиряза Фарманова, виновными по части 4 статьи 159 («Мошенничество в особо крупном размере») УК РФ. Меджидову назначили наказание в виде лишения свободы в колонии общего режима сроком на пять лет, Фарманову — сроком на четыре года условно.

По версии следствия, бывший премьер-министр республики организовал для радиозавода, в котором числился основным акционером, выгодный военный контракт. Полученные 108 миллионов рублей в качестве аванса он похитил вместе с бывшим руководителем предприятия.