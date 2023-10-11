Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
15:34, 11 октября 2023Забота о себе

Названы стимулирующие работу мозга доступные продукты

Эндокринолог Бэдэнэу: полезные для мозга элементы содержатся в рыбе и орехах

Фото: Jakub Kapusnak / Unsplash

Полезными для работы мозга можно считать продукты, содержащие омега-3 жирные кислоты, витамин В12, антиоксиданты, рассказала врач-эндокринолог Дарья Бэдэнэу. Стимулирующие работу мозга доступные продукты она назвала в беседе с «Известиями».

Омега-3 жирные кислоты, по ее словам, можно получить из рыбы, орехов и льняного семени. «Употребление этих продуктов положительно влияет на работу мозга, память и усвоение информации. Кроме того, важно обеспечить поступление достаточного количества витамина В12, играющего важнейшую роль в обеспечении работы нервной системы и мозга», — объяснила Бэдэнэу, уточнив, что этот элемент можно получить из мяса, яиц и молочных продуктов.

Антиоксиданты, продолжила эндокринолог, содержатся в определенных фруктах и овощах, ягодах и орехах.

Материалы по теме:
Все о пользе и вреде авокадо. Как правильно выбрать спелое авокадо, и чем оно полезно? Отвечают диетологи
Все о пользе и вреде авокадо.Как правильно выбрать спелое авокадо, и чем оно полезно? Отвечают диетологи
30 августа 2022
Гликемический индекс продуктов: что это такое и почему для желающих похудеть людей он бесполезен?
Гликемический индекс продуктов:что это такое и почему для желающих похудеть людей он бесполезен?
7 декабря 2022

Бэдэнэу подчеркнула, что для здоровья мозга рацион должен быть разнообразным, а образ жизни — здоровым. Она добавила, что спорт благотворно влияет на кровообращение, что способствует улучшению когнитивных функций, и напомнила, что ВОЗ рекомендует заниматься физической активностью не менее 150 минут в неделю.

Ранее эндокринолог Зухра Павлова рассказала, что чай с мятой и лимоном лишь частично заглушает запах чеснока изо рта. Те, кто любит чеснок, могут нейтрализовать его запах ароматными чаями, яблоками или молоком.

Что думаешь? Оцени!
    Александра Лисица
    Обсудить
    Последние новости

    Путин заявил о занятии Израилем части исконно палестинских земель

    Расправившийся с подругой сын бывшего советника зампосла России сел на 11 лет

    Путин назвал экономику ЕС нулевой

    В России подорожали дачи

    Зеленский получил ответ Запада на опасения о прекращении поддержки

    Соколов заявил о зависти и злости сорвавшего спектакль «Ленкома» Белого

    В России разработали 20 сценариев боевого применения FPV-дронов

    Агрессивная рысь напала на играющих на улице детей

    Путин оценил перспективы урегулирования конфликта между Израилем и Палестиной

    Следствие попросило суд в Москве арестовать иностранца за шпионаж

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости