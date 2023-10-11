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11:25, 11 октября 2023Забота о себе

Назван простой и эффективный способ избавиться от запаха чеснока изо рта

Фото: team voyas / Unsplash

Эндокринолог Зухра Павлова рассказала, что чай с мятой и лимоном лишь частично заглушает запах чеснока изо рта. В своем Telegram-канале профессор назвала более эффективный и простой способ избавиться от этой проблемы.

Те, кто любит чеснок, могут нейтрализовать его запах ароматными чаями, яблоками или молоком, отметила Павлова. Однако он исчезнет лишь частично, предупредила врач.

Серное дыхание может сохраняться несколько дней! Содержащие серу соединения разносятся по организму и попадают в легкие, откуда потом еще долго напоминают о себе окружающим вас людям. И чистка зубов не спасет. А йогурт снижает содержание сернистых газов в чесноке на 99 процентов. И чем кислее йогурт, тем лучше

Зухра Павловаэндокринолог, профессор
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Самым эффективным способом избавиться от неприятного запаха профессор назвала йогурт. Она объяснила, что об этом способе узнали во время эксперимента. По ее словам, исследователи покрошили свежий чеснок, добавили в емкость с ним йогурт и замерили органические соединения. Оказалось, что этот продукт снижает содержание сернистых газов в чесноке, которые и вызывают неприятный запах, на 99 процентов.

«Для маринованного и жареного это тоже сработает. И не стоит злоупотреблять чесноком, — предупредила напоследок Павлова. — У некоторых людей желудочно-кишечный тракт плохо на него реагирует».

Ранее Зухра Павлова назвала простой способ поддерживать красоту и здоровье кожи. Она посоветовала качественно питаться, а не тратить деньги на коммерческий коллаген.

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    Вера Владзиевская
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