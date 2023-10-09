Врач назвала естественный способ улучшить здоровье кожи

К 40 годам выработка коллагена, необходимого для красоты и здоровья кожи, снижается, рассказала эндокринолог, профессор Зухра Павлова. В своем Talegram-канале врач назвала способы стимулировать его выработку естественными способами.

Павлова посоветовала не покупать препараты с коллагеном, так как он не «встраивается» в организм напрямую. «Не стоит вкладывать в него деньги. Это всего лишь вариант протеина, причем не самый идеальный», — объяснила врач.

Когда он попадает в организм, то он раскладывается на аминокислоты, как любая белковая пища, и потом используется по усмотрению организма. И не факт, что пойдет на кожу. К тому же коллаген усваивается не полностью Зухра Павлова эндокринолог, профессор

Вместо этого она посоветовала потратить деньги на качественные продукты: рыбу, говядину, бобовые, овощи и фрукты и витамины. Также, продолжила Павлова, если белка в пище не хватает, ситуацию исправят качественные и хорошо усвояемые протеиновые смеси.

Тем, кто хочет сделать кожу красивой за счет усиленной выработки собственного коллагена, стоит заняться плаванием или растяжкой, отметила эндокринолог.

«Если вы ходите на любые процедуры для лица, даже массаж, обязательно усиливайте белок в пище, чтобы кожа получала материал для строительства здоровья и красоты, — подвела итог Павлова. — И не забывайте пить воду, она вообще основа всего».

Ранее Зухра Павлова и диетолог Алексей Кабанов назвали неочевидную причину эпидемии ожирения. Они рассказали, что увлечение сладкими газированными напитками провоцирует набор веса.

