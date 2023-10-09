Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
14:25, 9 октября 2023Забота о себе

Врач назвала естественный способ улучшить здоровье кожи

Фото: Prostock-studio / Shutterstock / Fotodom

К 40 годам выработка коллагена, необходимого для красоты и здоровья кожи, снижается, рассказала эндокринолог, профессор Зухра Павлова. В своем Talegram-канале врач назвала способы стимулировать его выработку естественными способами.

Павлова посоветовала не покупать препараты с коллагеном, так как он не «встраивается» в организм напрямую. «Не стоит вкладывать в него деньги. Это всего лишь вариант протеина, причем не самый идеальный», — объяснила врач.

Когда он попадает в организм, то он раскладывается на аминокислоты, как любая белковая пища, и потом используется по усмотрению организма. И не факт, что пойдет на кожу. К тому же коллаген усваивается не полностью

Зухра Павловаэндокринолог, профессор

Вместо этого она посоветовала потратить деньги на качественные продукты: рыбу, говядину, бобовые, овощи и фрукты и витамины. Также, продолжила Павлова, если белка в пище не хватает, ситуацию исправят качественные и хорошо усвояемые протеиновые смеси.

Тем, кто хочет сделать кожу красивой за счет усиленной выработки собственного коллагена, стоит заняться плаванием или растяжкой, отметила эндокринолог.

Материалы по теме:
Что такое коллаген? И для чего он нужен
Что такое коллаген?И для чего он нужен
28 апреля 2023
Прыщи на лице: причины и лечение акне
Прыщи на лице:причины и лечение акне
24 июня 2023
Кожа в отпуске может испортиться. Как правильно за ней ухаживать, когда палит солнце? А что из косметички оставить дома?
Кожа в отпуске может испортиться. Как правильно за ней ухаживать, когда палит солнце? А что из косметички оставить дома?
30 июля 2023

«Если вы ходите на любые процедуры для лица, даже массаж, обязательно усиливайте белок в пище, чтобы кожа получала материал для строительства здоровья и красоты, — подвела итог Павлова. — И не забывайте пить воду, она вообще основа всего».

Ранее Зухра Павлова и диетолог Алексей Кабанов назвали неочевидную причину эпидемии ожирения. Они рассказали, что увлечение сладкими газированными напитками провоцирует набор веса.

Что думаешь? Оцени!
    Вера Владзиевская
    Обсудить
    Последние новости

    Глюкоза в убежище, Пугачева в аэропорту, а Макаревич желает победы своим. Что делают звезды во время войны в Израиле?

    Москвич умер после принятия «средства от мигрени»

    В Дагестане приостановили работу 150 АЗС из-за нарушения требований безопасности

    Стало известно о возможном призыве сына Максима Виторгана в армию Израиля

    Кадыров рассказал о вручении Путину награды

    Минобороны заявило о нанесении поражения ВСУ у Работино

    Минобороны заявило о поражении склада ВСУ в Черниговской области

    В России резко выросли продажи подержанных автомобилей

    Власти Израиля поручили перекрыть подачу воды в cектор Газа

    Дачников призвали срочно обмотать деревья старыми колготками

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости