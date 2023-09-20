Названа одна из главных причин эпидемии ожирения

Эндокринолог Зухра Павлова назвала сладкую газировку одной из причин ожирения

Эндокринолог МНОЦ МГУ им. Ломоносова, профессор Зухра Павлова и диетолог-консультант, заместитель директора АНО НИЦ «Здоровое питание» Алексей Кабанов рассказали, как сладкие газированные напитки влияют на эпидемию ожирения. Одну из главных причина набора веса они назвали «Ленте.ру».

Есть четкая взаимосвязь между ростом числа людей с ожирением и ростом употребления неалкогольных сладких напитков, заявила Павлова. «Более того, многие называют главной причиной эпидемии лишнего веса на Западе именно газировку. Я постоянно говорю, что калорийность нужно снижать прежде всего за счет урезания простых углеводов и особенно сладких напитков», — прокомментировала она.

То количество сахара, которое добавляется в эти напитки, было бы невозможно употребить просто так. Поэтому в рецептуре есть вещества, которые «ослепляют», делают бесчувственными те системы в головном мозге, которые ответственны за объективное восприятие сладости Зухра Павлова эндокринолог, профессор

По мнению Павловой, отказ от сладких газировок приведет в порядок углеводный обмен, поможет сбросить лишний жир, сократит риск развития метаболических нарушений. Также это поспособствует здоровью зубов.

«Важно внимательно читать этикетки. Оценивать не только содержание сахара, но и остальных компонентов. Никто не несет ответственность за ваше здоровье в таком объеме, как вы сами», — напомнила эндокринолог.

Собеседница «Ленты.ру» считает, что на этикетках должны четко отображать количество сахара. Лучше в графическом виде: сколько чайных ложек сахара приходится на ту или иную банку или бутылку напитка. Так сразу все встанет на свои места, и человек будет осознавать, как много сахара он получает, отметила Павлова.

Кабанов добавил, что за четыре года индустрия безалкогольных напитков в Европе сократила уровень сахара в продукции на 7,6 процента. К 2025 году эта цифра увеличится на 10 процентов.

«Хотелось бы, чтобы и наши производители переняли подобную инициативу. Сокращение количества сахара в продуктах напрямую влияет на улучшение здоровья населения», — заключил Кабанов.

Ранее Алексей Кабанов развеял мифы о продуктах, якобы провоцирующих набор веса. По его словам, картофель и попкорн вопреки устоявшемуся мнению не вредят фигуре.