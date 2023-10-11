Продюсер Витаса преувеличил число зрителей на концерте певца в 10 раз

Shot: продюсер певца Витаса преувеличил число зрителей на его концерте в 10 раз

Продюсер российского поп-певца Витаса (настоящее имя — Виталий Грачев) Сергей Пудовкин мог преувеличить число зрителей, пришедших на концерт исполнителя в китайском городе Сужоу почти в 10 раз. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

Согласно доступным данным, концертная площадка, на которой выступал Витас, вмещает шесть тысяч человек. До этого Пудовкин заявил, что шоу Витаса посетили 62 тысячи.

Ранее стало известно, что на концерте Витаса в Сучжоу произошел скандал. Мошенники продали 7 тысяч фальшивых билетов на выступление исполнителя через черный рынок. Дополнительный гонорар за большее количество проданных билетов ни артист, ни его продюсер не получили.