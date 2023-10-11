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16:44, 11 октября 2023Экономика

Тяжелой промышленности в Европе предрекли проблемы

Глава МЭА Бироль: высокие цены на газ угрожают тяжелой промышленности Европы
СюжетЦены на газ в Европе:

Фото: Christian Hartmann / Reuters

Высокие цены на газ в Европе ставят под угрозу многие отрасли тяжелой промышленности. Такое мнение выразил исполнительный директор Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль в интервью газете Der Standart.

Он указал, что в связи с невозможностью закупать недорогой газ у России видит две проблемы для европейской тяжелой промышленности. Во-первых, это рост цен на энергоносители, на который приходится основная статья расходов производств, особенно в черной металлургии и сталелитейной промышленности.

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Также глава МЭА заявил, что высокие цены на газ могут стать причиной исчезновения некоторых отраслей тяжелой промышленности, в которой заняты около 10 миллионов человек. Другой путь, по которому могут пойти предприятия — перенос производств в США или на Ближний Восток, в регионы, где энергия значительно дешевле. Чтобы избежать такого сценария, правительства европейских стран должны выделить субсидии, снизить налоги для производств или принять иные решения. Бироль указал, что нынешние цены на газ в Европе в четыре раза выше, чем в США, и в три раза выше, чем в Китае.

Накануне биржевые цены на газ в Европе впервые с 22 августа превысили 500 долларов за тысячу кубометров. Это произошло на фоне опасений сбоя поставок на мировом рынке из-за войны Израиля с радикальным движением ХАМАС. Также цены отреагировали на новости об утечке газа в трубопроводе Balticconnector в Балтийском море.

Цена на бирже ICE Futures на хабе TTF в Нидерландах достигала максимума днем 11 ноября, поднимаясь до отметки в 49,4 евро за мегаватт в час (525 долларов за тысячу кубометров по текущему курсу). На 12:08 московского времени цена опустилась до отметки в 47 евро за мегаватт в час (490 долларов за тысячу кубометров).

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    Мария Черкасова
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