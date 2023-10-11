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17:35, 11 октября 2023Бывший СССР

В ДНР заявили о назревшей необходимости контроля Авдеевки

Пушилин: необходимость контроля Авдеевки назрела давно из-за обстрелов Донецка
Денис Пушилин

Денис Пушилин. Фото: Сергей Петров / news.ru / Globallookpress.com

Необходимость взятия под контроль Авдеевки из-за обстрелов Донецка назрела давно и сейчас российская армия предпринимает усилия для этого. Об этом заявил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин, передает РИА Новости.

Он напомнил, что именно из Авдеевки украинская армия обстреливала Куйбышевский и Кировский районы Донецка. Поэтому необходимость освободить этот город назрела давно.

Сейчас, по словам Пушилина, в Авдеевке ситуация изменилась и российская армия предпринимает шаги по взятию под контроль этого города.

Ранее Пушилин предупредил, что говорить о полномасштабном исходе украинских военнослужащих из Авдеевки пока рано. При этом определенные тенденции, свидетельствующие об отступлении, уже видны.

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    Александр Слабиев
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