В ДНР заявили о назревшей необходимости контроля Авдеевки

Пушилин: необходимость контроля Авдеевки назрела давно из-за обстрелов Донецка

Необходимость взятия под контроль Авдеевки из-за обстрелов Донецка назрела давно и сейчас российская армия предпринимает усилия для этого. Об этом заявил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин, передает РИА Новости.

Он напомнил, что именно из Авдеевки украинская армия обстреливала Куйбышевский и Кировский районы Донецка. Поэтому необходимость освободить этот город назрела давно.

Сейчас, по словам Пушилина, в Авдеевке ситуация изменилась и российская армия предпринимает шаги по взятию под контроль этого города.

Ранее Пушилин предупредил, что говорить о полномасштабном исходе украинских военнослужащих из Авдеевки пока рано. При этом определенные тенденции, свидетельствующие об отступлении, уже видны.