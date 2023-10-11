В ДНР описали ситуацию в Авдеевке

Глава ДНР Пушилин: есть тенденция к отступлению ВСУ из Авдеевки

Тенденция к отступлению Вооруженных сил Украины (ВСУ) наблюдается, однако говорить о полномасштабном исходе украинских военнослужащих из Авдеевки пока рано. Об этом заявил в беседе с РИА Новости глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин.

Глава ДНР добавил, что российские силы продвигаются и закрепляются на новых позициях на севере и юге населенного пункта. Пушилин указал, что есть продвижение с двух сторон, происходит образование «своеобразного мешка». По его словам, российские военные уничтожили много опорных пунктов украинской армии, а также склады, которые находятся в Авдеевке и на Авдеевском коксохимическом заводе.