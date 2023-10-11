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17:14, 11 октября 2023Бывший СССР

В ДНР заявили о продвижении российских сил в Авдеевке

Пушилин: российские военные продвигаются на новых позициях в Авдеевке

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Российские силы продвигаются и закрепляются на новых позициях на севере и юге Авдеевки. Об этом сообщил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин, передает РИА Новости.

«С тех направлений, с которых мы продвигаемся, с северного и южного направлений, и там, и там есть и идет закрепление на новых позициях, на отвоеванных позициях продвижение есть», — сказал он.

Глава региона объяснил, что есть продвижение с двух сторон, происходит образование «своеобразного мешка». По его словам, российские военные уничтожили достаточно много опорных пунктов украинской армии, а также склады, которые находятся в Авдеевке и на Авдеевском коксохимическом заводе.

Ранее стало известно о мощном ударе войск России по объектам сил Украины в районе Авдеевки. Сообщалось о применении авиации, гаубиц, реактивных систем залпового огня и танков.

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    Кристина Есикова
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