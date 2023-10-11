Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
06:46, 11 октября 2023Мир

Пушков назвал губительный для Украины шаг США

Пушков заявил, что возможный удар США по Ирану сильно навредит поддержке Украины

Сенатор Алексей Пушков считает, что потенциальный удар США по Ирану, к чему из-за эскалации в Израиле призывает ряд американских политиков, сильно навредит поддержке Украины. Своим мнением он поделился в Telegram.

Пушков отметил, что в такой ситуации фокус внимания в мире окончательно сместится на Ближний Восток. Также он указал, что в Соединенных Штатах уже создается антииранская коалиция, которая призывает нанести удар по Исламской республике, обвиняя ее в поддержке «Хезболлы» и ХАМАС. При этом сенатор подчеркнул, что на сегодня такой сценарий маловероятен. «Но ничего нельзя исключить», — констатировал он.

Что думаешь? Оцени!
    Екатерина Подвигина
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский предупредил об опасности для Украины из-за войны Израиля и ХАМАС. Чего боится Киев?

    Пушков назвал губительный для Украины шаг США

    Телеведущая дала советы по обретению уверенности в себе

    В Брянской области сообщили об уничтожении двух беспилотников ВСУ

    Россиянам рассказали о необходимости перезагрузки компьютера

    Обнаруженный свекровью в чемодане предмет заставил невестку устыдиться

    Ожирение признали самым опасным фактором риска для сердечных болезней беременных

    В Совфеде предложили сделать Россию посредником в конфликте Израиля и Палестины

    Российские полицейские проверяют данные о травле ребенка из-за тараканов в школе

    Во Франции подняли вопрос о расследовании хищений в Минобороны Украины

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости