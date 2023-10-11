Пушков назвал губительный для Украины шаг США

Пушков заявил, что возможный удар США по Ирану сильно навредит поддержке Украины

Сенатор Алексей Пушков считает, что потенциальный удар США по Ирану, к чему из-за эскалации в Израиле призывает ряд американских политиков, сильно навредит поддержке Украины. Своим мнением он поделился в Telegram.

Пушков отметил, что в такой ситуации фокус внимания в мире окончательно сместится на Ближний Восток. Также он указал, что в Соединенных Штатах уже создается антииранская коалиция, которая призывает нанести удар по Исламской республике, обвиняя ее в поддержке «Хезболлы» и ХАМАС. При этом сенатор подчеркнул, что на сегодня такой сценарий маловероятен. «Но ничего нельзя исключить», — констатировал он.