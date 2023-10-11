В США предрекли Израилю разгром без помощи США

19FortyFive: Израиль ждет разгром без поддержки со стороны США

Израиль ждет поражение в конфликте с Палестиной при отсутствии поддержки со стороны США, заявил бывший сотрудник конгресса, геополитический аналитик Брэндон Вейхерт в статье для 19FortyFive.

По его мнению, израильская сторона не справится без американской поддержки. «Израиль будет полностью разбит, если поддерживаемая Ираном "Хезболла" начнет продолжительную кампанию террора в то время, когда Израиль воюет с ХАМАС», — пишет аналитик. Кроме того, добавил он, в случае «потери Израиля» Вашингтон рискует проиграть Пекину в борьбе за влияние на Ближнем Востоке.

Ранее в конгресс США внесли законопроект о предоставлении военной помощи Израилю на 2 миллиарда долларов. Эти средства выделяют на зенитные ракетные комплексы Iron Dome («Железный купол»).