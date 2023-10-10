В конгресс внесли проект о предоставлении военной помощи Израилю

В конгресс США внесли проект о предоставлении Израилю помощи для ПВО на $2 млрд

В конгресс США внесли законопроект о предоставлении военной помощи Израилю на 2 миллиарда долларов. Об этом заявила конгрессвумен Клаудия Тенни, передает РИА Новости.

Уточняется, что сумму власти США выделяют на зенитные ракетные комплексы Iron Dome («Железный купол»). Законопроект уже получил одобрение почти от двадцати конгрессменов от обеих партий американского конгресса.

10 октября координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что США в ближайшие дни объявят о новой военной помощи Израилю.

Утром 7 октября израильская армия сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала военную операцию в Газе.