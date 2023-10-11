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15:49, 11 октября 2023Мир

Путин оценил перспективы урегулирования конфликта между Израилем и Палестиной

Путин: неизвестно, удастся ли урегулировать ситуацию между Израилем и Палестиной

Фото: Amir Cohen / Reuters

Неизвестно, удастся ли урегулировать конфликт между Израилем и Палестиной в ближайшее время. Это может привести к большим проблемам. Так ситуацию оценил президент России Владимир Путин, передает РИА Новости.

«Расширение зоны конфликта может привести к тяжелым последствиям. Кстати говоря, в том числе, и в сфере энергетики», — заявил политик.

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    Виктория Кондратьева
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