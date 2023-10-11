Путин оценил решение Европы отказаться от российского газа

Путин заявил, что Россия не рухнет из-за решения Европы отказаться от ее газа

Президент России Владимир Путин оценил решение властей Евросоюза постепенно отказаться от импорта российского газа. Об этом сообщает РИА Новости.

Глава государства назвал подобный шаг недальновидным с экономической точки зрения, он создает дополнительные проблемы европейским странам. «Зачем создавать себе проблемы в надежде, что мы (Россия — прим. "Ленты.ру") рухнем? Мы не рухнем», — заявил Путин в ходе выступления на пленарном заседании форума «Российская энергетическая неделя».

По его словам, ставка европейских властей на то, что российская экономика обрушится в результате отказа ЕС от закупок газа из РФ, не сработала. «Это уже все понятно, и им (властям ЕС — прим. "Ленты.ру") всем понятно», — заключил президент.

Ранее Путин счел отказ Германии от поставок газа по «Северному потоку» «неумным экономическим поведением». Россия могла бы ежегодно поставлять ФРГ по оставшейся нитке трубопровода 27,5 миллиарда кубометров топлива, однако не получила сигналов от властей европейской страны о готовности возобновить поставки.