Путин назвал отказ от российского газа «неумным экономическим поведением»

Путин: отказ от газа по «Северному потоку» — «неумное экономическое поведение»

Отказ Германии от поставок газа по «Северному потоку» — «неумное экономическое поведение». Об этом заявил президент России Владимир Путин, его слова приводит ТАСС.

По словам главы государства, для возобновления поставок газа в ФРГ по оставшейся нитке «Северного потока» достаточно «нажать кнопку». В результате Россия могла бы поставлять 27,5 миллиарда кубометров газа в год. Однако Москва не получала сигналов о готовности открыть поставки по оставшейся нитке «Северного потока». Возможно, это происходит потому, что часть транзитного газа через Украину доходит до ФРГ, добавил он.

Европа не требует от Украины открытия второго маршрута транзита российского газа, несмотря на то, что это поддержало бы ее экономику. Вместо этого регион скорее всего продолжит закупать СПГ у США, хотя это и на 30 процентов дороже российского газа.

«Почему по одному маршруту можно транспортировать газ в Европу, а по другому нельзя? Не понимаю», — заявил Путин.

8 октября из-за утечки в центральной части Финского залива прекратил работу газопровод Balticconnector. Цены на газ в Европе выросли на 8,8 процента и в моменте превысили отметку в 40 евро за мегаватт-час. В погранслужбе Финляндии заявили, что на восстановление Balticconnector, возможно, уйдут месяцы.

После повреждения газопровода поставки сжиженного природного газа (СПГ) из России в Европейский союз (ЕС) могут вырасти. Это единственный способ увеличить отгрузки — «Турецкий поток» и «Голубой поток» загружены на 100 процентов, заявил независимый эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов.