Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
16:12, 11 октября 2023Экономика

Путин назвал отказ от российского газа «неумным экономическим поведением»

Путин: отказ от газа по «Северному потоку» — «неумное экономическое поведение»
СюжетЦены на газ в Европе:

Фото: Mikhail Metzel / Sputnik / Reuters

Отказ Германии от поставок газа по «Северному потоку» — «неумное экономическое поведение». Об этом заявил президент России Владимир Путин, его слова приводит ТАСС.

По словам главы государства, для возобновления поставок газа в ФРГ по оставшейся нитке «Северного потока» достаточно «нажать кнопку». В результате Россия могла бы поставлять 27,5 миллиарда кубометров газа в год. Однако Москва не получала сигналов о готовности открыть поставки по оставшейся нитке «Северного потока». Возможно, это происходит потому, что часть транзитного газа через Украину доходит до ФРГ, добавил он.

Европа не требует от Украины открытия второго маршрута транзита российского газа, несмотря на то, что это поддержало бы ее экономику. Вместо этого регион скорее всего продолжит закупать СПГ у США, хотя это и на 30 процентов дороже российского газа.

«Почему по одному маршруту можно транспортировать газ в Европу, а по другому нельзя? Не понимаю», — заявил Путин.

Материалы по теме:
Европа лишилась большей части российского газа, но держится. Как страны ЕС подготовились к энергетическому кризису?
Европа лишилась большей части российского газа, но держится.Как страны ЕС подготовились к энергетическому кризису?
11 января 2023
Российские компании резко увеличили объемы экспорта. Как им удалось это сделать несмотря на санкции?
Российские компании резко увеличили объемы экспорта.Как им удалось это сделать несмотря на санкции?
26 июня 2023

8 октября из-за утечки в центральной части Финского залива прекратил работу газопровод Balticconnector. Цены на газ в Европе выросли на 8,8 процента и в моменте превысили отметку в 40 евро за мегаватт-час. В погранслужбе Финляндии заявили, что на восстановление Balticconnector, возможно, уйдут месяцы.

После повреждения газопровода поставки сжиженного природного газа (СПГ) из России в Европейский союз (ЕС) могут вырасти. Это единственный способ увеличить отгрузки — «Турецкий поток» и «Голубой поток» загружены на 100 процентов, заявил независимый эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов.

Что думаешь? Оцени!
    Вячеслав Агапов
    Обсудить
    Последние новости

    Газопровод между Финляндией и Эстонией могли взорвать. Чем это грозит Европе и каким будет ответ НАТО?

    VK объявила о запуске уникальных программ

    Российский подросток обиделся на подругу и «заминировал» городскую администрацию

    Путин высказался о будущей встрече с Алиевым

    В Подмосковье мужчина разгромил свою машину и попал на видео

    Путин предложил давать участникам СВО субсидии на газификацию

    Путин напомнил о позиции России по созданию палестинского государства

    Россиян научили правильно выбирать обогреватель

    Армия Израиля ввела запретную зону вокруг сектора Газа

    Sony выпустила компактную PlayStation 5

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости