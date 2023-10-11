Поставкам газа из России в ЕС предрекли рост

Аналитик Демидов спрогнозировал рост поставок СПГ из России в ЕС

Поставки газа из России в Европейский союз (ЕС) могут вырасти на фоне утечки на газопроводе Balticconnector, полагает независимый эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов. Прогнозом он поделился в беседе с «Лентой.ру».

Возрасти могут поставки только сжиженного природного газа (СПГ), считает аналитик. Другой газ, по его мнению, Россия не может поставлять в больших объемах, чем поставляет сейчас. Он отметил, что «Турецкий поток» и «Голубой поток», которые бегут в Турцию, и так загружены на 100 процентов.

«Единственное, что остается у нас из трубопроводного газа — это труба, которая бежит через Украину, но там, мы понимаем, ситуация сложная, и вряд ли сейчас можно говорить о повышении прокачки через территорию Украины. Поэтому все, что остается — это поставки и из Балтии, и с Северных морей наших основных поставщиков СПГ, "Новатэка" и "Газпрома". Только эти поставки могут быть, потому что на СПГ не наложены санкции, поэтому он в Европе присутствует», — пояснил Демидов.

По словам собеседника «Ленты.ру», можно ожидать лишь небольшое увеличение потребления газа, так как Balticconnector не являлась критической для Европы и даже для регионов Северной Европы.

8 октября работа Balticconnector была приостановлена из-за утечки. Точка повреждения находится в центральной части Финского залива. После утечки цены на природный газ в Европе выросли на 8,8 процента и в моменте превысили отметку в 40 евро за мегаватт-час.

Согласно заявлению погранслужбы Финляндии, характер повреждений газопровода говорит о том, что это была диверсия. Известно, что ремонт может занять месяцы.

