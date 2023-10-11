Путин оценил заработок Украины от транзита газа

Путин: Украина ежемесячно получает 4-5 млрд долларов за транзит газа

Президент России Владимир Путин оценил, сколько зарабатывает Украина на транзите газа. Об этом он сказал во время выступления на пленарной сессии «Российской энергетической недели», передает РИА Новости.

По словам Путина, Украина ежемесячно получает 4-5 миллиардов долларов от западных стран за транзит российского газа. Он уверен, что без российского газа обойтись невозможно и предположил, что Украина наверняка сама им пользуется. Когда газ заходит на территорию республики для транзита в Европу, он «растекается» по всем газопроводам внутри страны. А затем определенный баланс подается дальше из хранилищ на западной границе Украины, уверен президент.

В начале октября президент объяснил, почему Россия платит Украине за транзит газа в западные страны. Тогда он сказал, что это происходит потому, что это транзитная страна, и «нам нужно исполнять обязательства перед своими контрагентами». На реплику, что из-за этого укрепляется «обороноспособность противника» президент ответил, что также укрепляется и финансовое состояние России.