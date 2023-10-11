Путин рассказал об альтернативе европейскому рынку по газу

Путин: Россия почти нашла альтернативу европейскому рынку по газу

Россия на данный момент практически нашла альтернативу газовому рынку Европы. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, пишет ТАСС.

По словам российского главы, объемы поставок пока меньше, чем на Европейский континент, но они будут возрастать по мере роста экономики этих стран.

Путин подчеркнул, что Европа не справляется без газа из России, ей не хватает даже просто физических объемов этого ресурса. Как уточнил президент, вариантов новых рынков для поставок российского газа много.

Ранее сообщалось, что поставки газа из России в Европейский союз могут вырасти на фоне утечки на газопроводе Balticconnector. Об этом рассказал эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов.