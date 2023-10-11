Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
22:45, 11 октября 2023Экономика

Путин рассказал об альтернативе европейскому рынку по газу

Путин: Россия почти нашла альтернативу европейскому рынку по газу

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Россия на данный момент практически нашла альтернативу газовому рынку Европы. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, пишет ТАСС.

По словам российского главы, объемы поставок пока меньше, чем на Европейский континент, но они будут возрастать по мере роста экономики этих стран.

Путин подчеркнул, что Европа не справляется без газа из России, ей не хватает даже просто физических объемов этого ресурса. Как уточнил президент, вариантов новых рынков для поставок российского газа много.

Ранее сообщалось, что поставки газа из России в Европейский союз могут вырасти на фоне утечки на газопроводе Balticconnector. Об этом рассказал эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов.

Что думаешь? Оцени!
    Юлия Мискевич
    Обсудить
    Последние новости

    На ядерном объекте Израиля произошел инцидент. Там могут производить оружейный плутоний

    Олимпийского чемпиона из России отстранили из-за картинки в соцсетях

    В США отменили выборы нового спикера палаты представителей в среду

    52-летняя Лера Кудрявцева раскрыла свой единственный омолаживающий ритуал

    В Палестине призвали Европу ввести санкции против Израиля

    Путин рассказал об альтернативе европейскому рынку по газу

    Путин подписал указ об обязательной продаже валютной выручки для экспортеров

    В трех областях Украины объявили воздушную тревогу

    США передали Израилю противоракеты для систем ПРО «Железный купол»

    В ООН не подтвердили информацию о передаче Россией оружия для ХАМАС

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости