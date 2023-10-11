Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:11, 11 октября 2023Россия

Автоэксперт назвал лучшее время для «переобувания» в зимнюю резину

Автоэксперт Матвеев посоветовал менять резину на зимнюю в 7-8 градусов тепла

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Вопрос о сроках смены летней резины на зимнюю индивидуален для каждого и зависит от региона проживания и стиля езды водителя, однако есть универсальный совет. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал генеральный директор компании «Мой Автопрокат» Дмитрий Матвеев.

«Я советую "переобуваться", когда дневная температура держится в пределах 7-8 градусов, а, значит, ночами может быть мороз», — поделился автоэксперт.

Правил по смене резины, по его словам, нет, но есть правила по ее хранению. Так, колесо на диске нужно хранить лежа. Если же покрышка разута — ее стоит хранить стоя.

Выбор резины напрямую зависит от имеющихся средств у автовладельца, отметил Матвеев. «Привычные нам японские, итальянские и другие производители резины сегодня не всем доступны из-за своей дороговизны. В то же время все больше доступны новые производители из Китая и Беларуси. На личном опыте скажу, что Китай на данный момент не уступает той же Yokohama российского производства. Но для правильного выбора нужно мониторить отзывы на сайтах и не гнаться за самой низкой ценой», — высказался собеседник «Ленты.ру».

Также есть вариант каждый сезон приобретать б/у резину из Европы, сообщил он. Дороги там, по словам автоэксперта, намного лучше, и зачастую резина с износом 10-15 процентов — фактически новая.

Ранее главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков напомнил, что недавно в России впервые юридически закрепили запрет на использование шин не по сезону, а также развеял мифы о смене летней резины на зимнюю.

Что думаешь? Оцени!
    Екатерина Смирная
    Обсудить
    Последние новости

    В европейской стране пожаловались на российский пластик

    Итальянец пожил в российских квартирах и был удивлен отсутствием трех вещей

    Популярная актриса поделилась снимками в откровенном купальнике

    МВД не поддержало отмену штрафов с камер при отсутствии специального знака

    Российская авиация нанесла 14 ударов по бригадам ВСУ

    Мужчины вспомнили о самых странных фразах женщин после секса

    Автоэксперт назвал лучшее время для «переобувания» в зимнюю резину

    Толпа избила похитителя пенисов и сожгла его машину

    В российском регионе беспилотники пытались атаковать хранилище с топливом

    Пушков назвал губительный для Украины шаг США

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости