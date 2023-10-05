Автоэксперт Кадаков: мифы о смене летних шин на зимние могут быть опасны

Среди россиян до сих пор популярны мифы о смене летней резины на зимнюю, такие как неэффективность шипов на льду или то, что достаточно поставить зимние шины только на ведущую ось, рассказал «Ленте.ру» главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков. Он напомнил, что недавно в России впервые юридически закрепили запрет на использование шин не по сезону, а также развеял самые опасные заблуждения.

В нынешнее время уже не обсуждаются эти традиционные отсылы к нашим праотцам — мол, раньше ездили круглый год на одной резине и ничего. Раньше много чего не было. Например, у автомобилей не было печек, ездили в валенках и тулупах. Это же не значит, что сейчас нужно делать автомобили без печек? Максим Кадаков главный редактор журнала «За рулем»

Миф первый. Важны не шины, а опыт вождения

Несмотря на то, что опыт действительно необходим, считает Кадаков, опыт плюс зимние шины — это гораздо лучше.

«Потому что с помощью пистолета и доброго слова можно сделать больше, чем с помощью только доброго слова, — сказал он. — Я всецело этот миф не поддерживаю, но доля правды в нем есть. Конечно, человек, который не умеет ездить зимой, способен разбиться и на зимних шинах».

Фото: Антон Денисов / РИА Новости

Миф второй. Внедорожникам зимние шины не нужны, потому что полный привод и на летних вытянет

Зимой ездить на внедорожнике на летних шинах является полной глупостью, уверен главный редактор «За рулем».

«Во-первых, смотри пункт один, который мы уже обсудили. А во-вторых, автомобиль должен не только откуда-то выезжать и подниматься на какие-то пригорки, автомобиль должен нормально управляться и нормально тормозить. То, что вы разгоняетесь четырьмя колесами, а не двумя, не значит, что вы тормозите восемью, а не четырьмя. Тормозите вы по-прежнему четырьмя колесами, и в этом смысле ничего для автомобиля не меняется. И поворачиваете вы по-прежнему только двумя передними колесами. Так что этот тезис — глупость полная», — заявил он.

Миф третий. Достаточно купить только пару хороших покрышек и поставить их на одну ось

С этим если и можно согласиться, то с большой натяжкой, полагает собеседник «Ленты.ру».

Понимаете, как говорится, кроилово ведет к попадалову. Опять же, здесь есть некая доля правды, но это как спрыгнуть с девятого этажа — тут тоже есть некоторый шанс выжить. Надо ли пробовать — не уверен. Я не хочу это пропагандировать, но, если просто порассуждать, понятно, что, поставив на ведущую ось зимние шины, ехать будет легче, чем на всех четырех летних. Это очевидно. Но все остальные проблемы останутся Максим Кадаков главный редактор журнала «За рулем»

По словам эксперта, при использовании только двух зимних шин у автомобиля изменится поведение на дороге, некоторые характеристики управляемости. При этом если у машины нет системы стабилизации и ABS, у водителя могут возникнуть большие проблемы, указал Кадаков.

Миф четвертый. В мороз шипы на льду бесполезны

Шипы на льду не бесполезны, отметил собеседник «Ленты.ру», однако физические свойства льда по мере усиления мороза меняются. По его словам, именно с этим связано распространение подобного заблуждения.

«Во-первых, с усилением мороза лед становится более твердым, в него хуже вгрызаются шипы. А во-вторых, он становится более шершавым, и по такому льду шипу работать сложнее, а фрикционной (то есть зимней нешипованной) шине, наоборот, легче работать, когда появляются небольшие неровности, микроторосы, трещины — за них нешипованная шина цепляется лучше, чем за гладкий лед. В этом смысле при усилении мороза, допустим, до минус 30 градусов фрикционные шины начинают лучше цепляться, а шипованные шины, наоборот, хуже», — объяснил эксперт.

По его словам, вопрос лишь в том, как провести эту границу, которая в реальности очень размыта: лед в разных местах имеет различные физические свойства, на это накладываются отличия в характеристиках и качестве зимних шин различных марок и производителей.

Миф пятый. На нешипованных зимних шинах можно ездить круглый год, даже летом

Кадаков считает, что ездить на липучке летом экономически невыгодно и не вполне безопасно, поскольку у зимней фрикционной шины довольно мягкий верхний слой протектора, и она начитает хуже работать при плюсовых температурах.

«Она работает, едет, но, во-первых, она хуже держит сцепление, это очевидно. Во-вторых, она быстро изнашивается. Если не на чем ездить, то, наверное, да, такой вариант использования нешипованных зимних покрышек допустим. Но за лето мы угробим их. То есть я в этом никакого смысла не вижу. Износ сильнее, а тормозной путь тем длиннее, чем выше температура воздуха», — указал он.

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Когда менять летнюю резину на зимнюю в 2023 году?

Оптимальное время замены сезонного комплекта шин — период, когда среднесуточная температура днем составляет не ниже семи градусов тепла, рассказал «Ленте.ру» технический директор автомобильного маркетплейса FRESH Максим Рязанов.

Он отметил, что свойства летней резины начинают теряться даже при плюсовых, но пониженных температурах. В частности, снижается эластичность и повышается жесткость, что приводит к ухудшению сцепления покрышек с дорожным полотном, потере управляемости. По словам эксперта, гораздо безопаснее ездить на шипованной резине в плюсовую температуру, чем на летней по гололеду.

С 1 сентября 2023 года в России официально запретили езду на машинах с шинами не по сезону, в частности, на летней резине зимой (декабрь, январь, февраль) и на шипованной — летом (июнь, июль, август).