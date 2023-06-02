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22:56, 2 июня 2023Россия

Россиянам запретили ездить на зимней резине летом

Правительство РФ приняло постановление о запрете езды с шинами не по сезону

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Правительство России приняло постановление о запрете езды на машинах с шинами не по сезону, например, на летней резине зимой и на шипованной — летом. Документ опубликован на портале официального опубликования правовых актов.

«Перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств: на транспортном средстве установлены шины с шипами противоскольжения, применяемые в летний период (июнь, июль, август)», — говорится в тексте постановления.

Отмечается, что на транспортных средствах категории M1 (не более восьми мест для пассажиров) с декабря по февраль должны быть установлены зимние шины.

Кроме того, нельзя использовать шины, у которых не предусмотрена в документах по эксплуатации размерность, категория скорости и несущая способность. Запрещено ездить на машине, если колеса имеют повреждения, например порезы или пробои, а также отсутствует хотя бы один болт или крепление дисков.

Ранее Кабмин России утвердил перечень неисправностей, при которых запрещается пользоваться машиной. В документе уточняются требования к тормозам, работе двигателя, рулевого управления, внешних световых приборов. Конкретизированы способы выявления неисправностей автотранспорта.

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    Марина Совина
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