В России утвердили запрещающий пользоваться машиной перечень неисправностей

Кабмин РФ утвердил перечень неисправностей, при которых запрещается эксплуатация авто

Кабмин России утвердило перечень неисправностей, при которых запрещается пользоваться машиной. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

«Правительством России утверждены изменения в перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств», — сообщили в ведомстве.

Постановление кабмина уточнило требования к тормозам, работе двигателя, рулевого управления, внешних световых приборов. Конкретизированы способы выявления неисправностей автотранспорта. Также дополнительные требования установлены для эксплуатации автобусов. В частности, на них нельзя ездить в случае сквозной коррозии пола в салоне.

Документ правительства вступит в силу с 1 сентября 2023 года, в настоящее время он еще не опубликован.

Ранее глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов выступил за снижение цены полисов обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО) для автомобилей российского производства.

