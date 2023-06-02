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21:39, 2 июня 2023Россия

В России утвердили запрещающий пользоваться машиной перечень неисправностей

Кабмин РФ утвердил перечень неисправностей, при которых запрещается эксплуатация авто

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Кабмин России утвердило перечень неисправностей, при которых запрещается пользоваться машиной. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

«Правительством России утверждены изменения в перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств», — сообщили в ведомстве.

Постановление кабмина уточнило требования к тормозам, работе двигателя, рулевого управления, внешних световых приборов. Конкретизированы способы выявления неисправностей автотранспорта. Также дополнительные требования установлены для эксплуатации автобусов. В частности, на них нельзя ездить в случае сквозной коррозии пола в салоне.

Документ правительства вступит в силу с 1 сентября 2023 года, в настоящее время он еще не опубликован.

Ранее глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов выступил за снижение цены полисов обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО) для автомобилей российского производства.

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    Марина Совина
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