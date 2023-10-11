В США назвали сроки возможного краха ВСУ

Экс-разведчик США Риттер: ВСУ ждет разгром в течение года

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ждет разгром в течение года. Об этом заявил экс-разведчик Корпуса морской пехоты (КМП) США Скотт Риттер в интервью шоу Ask the Inspector.

«Украинской армии не будет через 12 месяцев, некому будет получать боеприпасы. Крах уже наступает, пока мы тут с вами разговариваем. Я действительно считаю, что Россия скоро закончит этот конфликт. Мы видим, что ВСУ в упадке», — заявил он.

Экс-разведчик добавил, что поддержка стран Запада не поможет Украине выправить ситуацию.

Ранее Риттер допустил, что Запад может заставить Украину отказаться от территорий. По его словам, НАТО понимает, что не сможет предоставить Киеву столько оружия, чтобы вернуть территории.