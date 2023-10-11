В США допустили территориальные уступки Украины

Разведчик Риттер: Запад заставит Украину пойти на территориальные уступки

Запад может заставить Украину отказаться от территорий, допустил отставной американский разведчик Скотт Риттер. Об этом он заявил в интервью журналисту Дэнни Хайфону на его YouTube-канале.

«Это уже можно услышать на Западе. Придется пойти на территориальные уступки. Украина понимает, что не получит их обратно», — сказал он.

По его словам, НАТО понимает, что не сможет предоставить Киеву столько оружия, чтобы вернуть территории.

Ранее бывший американский разведчик заявил, что НАТО потерпит сокрушительное поражение в кратчайшие сроки в случае столкновения с Россией.