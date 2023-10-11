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20:37, 11 октября 2023Силовые структуры

Росгвардейцы изъяли более 300 экстремистских книг в библиотеках ДНР

В ДНР росгвардейцы обнаружили более 300 экземпляров экстремистской литературы

Кадр: Росгвардия

Росгвардейцы совместно с представителями военной контрразведки обнаружили в библиотеках Донецкой народной республики (ДНР) более 300 книг, содержащих материалы экстремистского характера. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Росгвардии.

Экстремистская литература была изъята в ходе специальных адресных мероприятий на территории региона.

По данным ведомства, большинство найденных изданий пропагандировало идеологию фашизма и неонацизма, а также намеренно искажало различные исторические события. Среди найденной литературы оказались книги, героизирующие личность Ивана Мазепы, Степана Бандеры и Симона Петлюры, членов украинской повстанческой армии и добровольческих батальонов.

Ранее росгвардейцы изъяли более 200 экземпляров экстремистской литературы в Херсонской области.

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    Олеся Мицкевич
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