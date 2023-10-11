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16:57, 11 октября 2023Среда обитания

Россиян научили правильно выбирать обогреватель

РБК: чтобы выбрать правильный обогреватель, нужно измерить площадь

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

При выборе обогревателя следует измерить площадь помещения. Этим и другими советами по выбору устройства для отопления с россиянами поделились эксперты РБК

От площади помещения будет зависеть мощность обогревателя. К примеру, для комнаты в 10 квадратных метров достаточно 1 киловатт-час, а чтобы прогреть 25 «квадратов» потребуется 2,5 киловатт-час. Далее нужно определить доступные типы питания и выбрать назначение обогревателя. Для быстрого прогрева помещения на короткий промежуток времени подойдет тепловая пушка, для веранды — инфракрасный обогреватель, а для частого и длительного применения — масляный обогреватель.

Эксперты также советуют учитывать особенности конкретного помещения. Для детской комнаты есть дополнительные требования к безопасности, как и к помещениям с повышенной влажностью. В таких случаях лучше выбирать модели с влагозащищенным корпусом и устройства, которые можно прикрепить к стенам и потолку, где их не достанут дети. Если техника нужна для спальни, внимание стоит обратить на уровень шума. Самые тихие обогреватели — это инфракрасные, масляные и конвекторные.

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Следует учесть и финансовый фактор. Помимо стоимости самой техники, придется тратиться на топливо. Есть энергосберегающие приборы с высокой производительностью, которые быстро отопят большое помещение, но в то же время потратят много энергии. Чтобы заранее оценить расходы, нужно обратить внимание на производительность: за какое количество времени какую площадь и при каком расходе энергии отопит прибор.

Ранее россиянам назвали самый экономичный вид обогревателей. Конвекторные и инфракрасные обогреватели с внешними терморегуляторами могут сэкономить до 50 процентов потребляемой энергии.

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    Александра Качан
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