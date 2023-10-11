Россиянин передал родственнице средство от тараканов и лишил жизни семью

Во Владимирской области возбудили дело из-за средства от тараканов

Во Владимирской области следователи предъявили обвинение жителю Юрьев-Польского района, который передал родственнице средство от тараканов и таким образом лишил жизни семью из четырех человек. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ. В расследование участвует Россельхознадзор региона. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения обвиняемому.

По версии следствия, мужчина взял на работе пестицид, в составе которого был фосфид алюминия, применяемый в сельском хозяйстве для борьбы с насекомыми-вредителями. Он отдал его родственнице, чтобы она потравила им тараканов. В результате из-за выделения летучего водородного соединения фосфора двое родителей и сыновья 2018 и 2021 года рождения отравились.

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