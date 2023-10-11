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08:40, 11 октября 2023Россия

Россиянин получил травму во время секса

Mash: житель Омска сломал пенис во время секса со своей девушкой

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Житель Омска сломал пенис во время секса с возлюбленной. О травме россиянина стало известно Telegram-каналу Mash.

По его сведениям, пострадавший проводил вечер со своей девушкой. Молодые люди выпили, а после отправились в спальню.

Как утверждает Mash, пара решила попробовать новые позы. Однако девушка в процессе соития услышала хруст, а парень почувствовал резкую боль. При этом половой орган посинел и опух. В больнице выяснилось, что у парня сломан член.

Медикам удалось спасти омича, получившего травму. В течение месяца ему запретили заниматься сексом.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге пенсионер купил в секс-шопе бракованную вакуумную помпу и потребовал компенсацию. Пожилой мужчина намерен вернуть потраченные на аксессуар 1570 рублей и взыскать компенсацию за моральный вред в размере в 15 тысяч рублей. По словам пенсионера, ему были причинены физические и нравственные страдания, которые привели к нервозности и переживаниям.

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    Анна Щербакова
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