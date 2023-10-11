Россиянин попытался вывезти дочь из Литвы на надувной лодке и попал под суд

В Калининграде будут судить мужчину, пытавшегося вывезти дочь на лодке из Литвы

Перед Калининградским областным судом предстанет 37-летний местный житель, который попытался незаконно вывезти из Литвы свою дочь. Об этом «Ленте.ру» сообщили в суде.

Мужчину обвиняют по статье 322 («Пересечение госграницы без надлежащего разрешения») УК РФ. Ему грозит до двух лет заключения.

По версии следствия, россиянин, находясь в Литве с несовершеннолетней дочерью, решил уехать с ней в Калининград. Для этого он взял продукты, документы, теплую одежду и на надувной лодке вместе с ребенком 27 августа отправился в Россию. После этого мужчина с дочерью на руках пешком добрался к пограничной заставе «Дюнное», где их обнаружили пограничники и сотрудники ФСБ.

Как сообщает «Комсомольская правда», мужчина забрал девятимесячную дочь у жены, с которой жил в деревне Саусдравай Кретингского района Литвы. 5 сентября ребенка вернули матери.

Ранее в октябре сообщалось, что сотрудники пограничной службы Алтайского края задержали казаха, который пытался незаконно проникнуть на территорию России в товарном поезде с углем.