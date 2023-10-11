Россиянин вступился за своего друга и попал в колонию на 10 лет

В Краснодарском крае суд приговорил мужчину к 10 годам колонии за драку

В Краснодарском крае суд приговорил мужчину к 10 годам колонии строгого режима по статье 105 УК РФ. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Объединенной пресс-службе судов края.

18 февраля 2018 года подсудимый вместе с двумя знакомыми был около караоке — клуба «Артист» в Туапсе, когда они заметили хулигана, который ударил ножом их друга. Мужчины вмешались в конфликт, выбили нож из рук нападавшего, после чего тот попытался убежать. Подсудимый и его знакомые догнали хулигана и нанесли ему 12 ножевых ранений, а также многочисленные удары ногами по голове и телу. Своими действиями они лишили нападавшего жизни.

После совершения преступления подсудимый скрылся и пять лет находился в федеральном розыске. Его знакомых также приговорили к лишению свободы.

Ранее в Москве по горячим следам был задержан 20-летний ранее судимый уроженец Кемеровской области по подозрению в избиении у торгового центра мужчины, который не пережил полученных травм.

