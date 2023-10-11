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08:20, 11 октября 2023Силовые структуры

Россиянин выиграл в бильярд 150 тысяч рублей и попал в колонию

В Петербурге суд вынес приговор за разбой выигравшему в бильярд 150 тысяч рублей

Фото: Christian Wiediger / Unsplash

В Петербурге суд вынес приговор Билолу Шарипову, выигравшему в бильярд 150 тысяч рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщила пресс-служба прокуратуры города.

Мужчина признан виновным в вооруженном разбое. Он получил два года и 10 месяцев в исправительной колонии общего режима.

Суд установил, что в ночь на 17 февраля 2023 года Шарипов играл в бильярд и выиграл крупную сумму, однако проигравший не захотел отдавать деньги. Тогда победитель напал на должника в салоне автомобиля, угрожая ножом, и отобрал у него сумку с имуществом.

После чего правоохранительные органы разыскали Шарипова и привлекли к уголовной ответственности.

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    Любовь Ширижик
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