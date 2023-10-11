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16:11, 11 октября 2023Россия

Российский девятиклассник угнал машину директора ЧОПа

В Перми девятиклассник угнал машину директора ЧОПа и разбил ее

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В Перми девятиклассник угнал машину директора частного охранного предприятия (ЧОПа) и разбил ее. Об этом сообщил Telegram-канал Ural Mash.

По данным издания, россиянин оставлял свой рабочий Renault возле дома. Накануне мужчина делал в салоне уборку и оставил на капоте борсетку с вещами. Когда вспомнил — ключей в ней уже не было.

Тогда житель Перми на личном автомобиле поехал в офис за дубликатом. В это время за руль Renault сел школьник, который проживает в соседнем доме.

Подросток, не преодолев и трех километров, врезался в дерево на скорости 117 километров в час. Прохожий заметил, как из разбитой машины с наклейками ГБР выбрался подросток, и позвонил в охрану.

Как выяснилось позже, из-за проделки школьника машина восстановлению не подлежит. В отношении девятиклассника возбудили уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в Петербурге шестиклассник угнал BMW и устроил ДТП, врезавшись в машину полицейских.

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    Анна Щербакова
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