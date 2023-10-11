Российский самолет совершил аварийную посадку из-за отказа двигателя

Самолет «Ижавиа» аварийно сел на запасном аэродроме из-за отказа двигателя

Самолет российской авиакомпании «Ижавиа» совершил аварийную посадку на запасном аэродроме из-за отказа правого двигателя. Об этом сообщает Telegram-канал Aviaincident.

Уточняется, что рейс следовал из Уфы в Пермь. Сразу после взлета капитан воздушного судна доложил диспетчеру о проблемах с двигателем и принял решение следовать на аэродром Ижевска.

Сигнал бедствия не объявлялся, самолет благополучно сел.

В сентябре самолет российской авиакомпании «Алроса» совершил экстренную посадку из-за больного пассажира на борту. У 38-летнего мужчины упало давление и случился сердечный приступ.