Американский военный признался в продаже разведке Китая секретных данных

Служащий ВМС США признал вину в продаже разведке Китая секретной информации

Служащий Военно-морских сил (ВМС) США Вэньхэн Чжао признался в получении взяток за передачу разведслужбе Китая секретной информации. Об этом сообщает Reuters.

26-летний военнослужащий рассказал, что отправлял китайскому куратору фотографии планов военных учений США в Индо-Тихоокеанском регионе, а также схем и чертежей радиолокационной системы на военной базе США на Окинаве в Японии. Как уточняет агентство, в общей сложности за предоставленную КНР информацию Чжао получил около 15 тысяч долларов. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Ранее Министерство юстиции США сообщило, что отставной сержант американской военной разведки предпринял попытку передать Китаю секретные данные. 29-летнего Джозефа Шмидта арестовали после того, как он вернулся в Сан-Франциско из Гонконга. Ему грозит до десяти лет тюрьмы.

