Сектор Газа остался без электричества

Al Hadath: единственная электростанция в Газе остановлена из-за нехватки топлива

Единственная работающая электростанция на территории города Газа остановлена из-за нехватки топлива. Об этом сообщает телеканал Al Hadath со ссылкой на представителей ХАМАС.

Отмечается, что после начала блокады со стороны Израиля у станции кончились внутренние аварийные резервы топлива, поэтому она прекратила свою работу.

Ранее МИД Палестины сообщил, что в результате авиаударов ВВС Израиля в секторе Газа разрушены по меньшей мере 22 639 жилых зданий, 10 медицинских учреждений и 48 школ. В стране не работает интернет, электричество подавалось лишь на критически важные объекты.