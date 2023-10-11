Живущий в Израиле российский комик опубликовал снятые в убежище видео

Комик Михаил Шац опубликовал снятые в израильском убежище видео с поющими людьми

Живущий в Израиле известный российский комик Михаил Шац (внесен Минюстом в реестр иноагентов) на фоне эскалации израильско-палестинского конфликта опубликовал два видео с людьми, поющими в укрытии в Тель-Авиве. Ролики он разместил в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Шац отметил, что видео были сняты во вторник, 10 октября, в центре «Экспо Тель-Авив». «Там организован огромный центр сбора гуманитарной помощи. Вчера во время обстрела они (люди на видео — прим. «Ленты.ру») ушли в убежище и сняты, когда пели "Мы не боимся". И это правда», — написал он. При этом шоумен не пояснил, сам ли он запечатлел кадры.

Юморист подчеркнул, что израильское население активно участвует в гуманитарной помощи. «Тысячи записавшихся в организующиеся во многих городах отряды помощи полиции, десятки тысяч доноров крови, стоящих часами, чтобы сдать кровь. Волонтеры, собирающие посылки, доставляющие посылки», — описал Шац обстановку в Израиле. Кроме того, по его словам, израильтяне размещают у себя семьи с территорий, наиболее пострадавших от атаки ХАМАС, и оттуда, где существует угроза обстрелов.

Комик также пообещал разместить у себя в профиле в соцсети ссылки для помощи жителям страны.

Ранее Шац рассказал, что в день атаки на Израиль он улетел из-за дел в Европе, однако позднее вернулся. Кроме того, юморист сообщил, что некоторые из близких ему людей участвуют в военных действиях.