Собчак спародировала танец Бритни Спирс с ножами и вызвала споры в сети

Российская телеведущая Ксения Собчак повторила танец американской певицы Бритни Спирс с ножами и вызвала споры в сети. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенных кадрах журналистка пародировала движения исполнительницы на фоне полок с кухонной утварью. Так, она снялась в бежевом костюме, который состоял из блузки с рукавами до локтей и облегающей юбки длины миди с разрезом.

Кроме того, блогерша убрала волосы в низкий хвост, сделала макияж с акцентом на глазах и дополнила образ объемными серьгами и белыми лодочками. При этом в подписи к ролику она упомянула сеть магазинов фарфоровой посуды.

Зрители неоднозначно отнеслись к видео. Одни раскритиковали поведение Собчак. «Диссонанс — это когда ты высмеиваешь выдающегося артиста, который страдает от зависимости, показывая это как недостаток, и при этом накладываешь на себя Facetune-маску, прикрывая свои недостатки», «Злая тетка», «Выглядит глупо и мерзко», «Для рекламы высмеиваете артиста? Не мерзко ли?», «Не то, над чем надо смеяться», — отметили юзеры.

Другие пользователи сети поддержали ведущую. «Ксения, обожаю вас за ваш искрометный и обворожительный, острый и трендовый юмор», «Относительно рекламы Ксения всегда лучшая», «Лучшее, что я видел», «Юмор Ксении как отдельный вид искусства», — заявили поклонники.

В сентябре Бритни Спирс прокомментировала свой танец с ножами, которым встревожила поклонников. «Никому не нужно волноваться и звонить в полицию. Пытаюсь подражать одной из любимых исполнительниц Шакире, чьим шоу я вдохновилась! За нас, плохих девочек, которые не боятся раздвигать границы и рисковать», — заявила артистка.