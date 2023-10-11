Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
17:08, 11 октября 2023Ценности

Собчак спародировала танец Бритни Спирс с ножами и вызвала споры в сети

Кадр: @xenia_sobchak

Российская телеведущая Ксения Собчак повторила танец американской певицы Бритни Спирс с ножами и вызвала споры в сети. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенных кадрах журналистка пародировала движения исполнительницы на фоне полок с кухонной утварью. Так, она снялась в бежевом костюме, который состоял из блузки с рукавами до локтей и облегающей юбки длины миди с разрезом.

Кроме того, блогерша убрала волосы в низкий хвост, сделала макияж с акцентом на глазах и дополнила образ объемными серьгами и белыми лодочками. При этом в подписи к ролику она упомянула сеть магазинов фарфоровой посуды.

Материалы по теме:
Стилю Шакиры подражали миллионы женщин на планете. Как она добилась успеха, лишилась любви и едва не села в тюрьму
Стилю Шакиры подражали миллионы женщин на планете.Как она добилась успеха, лишилась любви и едва не села в тюрьму
10 марта 2023
Бритни Спирс разводится с мужем после года брака. Он обвиняет ее в насилии и изменах. Что известно о звездном разводе?
Бритни Спирс разводится с мужем после года брака. Он обвиняет ее в насилии и изменах. Что известно о звездном разводе?
19 августа 2023

Зрители неоднозначно отнеслись к видео. Одни раскритиковали поведение Собчак. «Диссонанс — это когда ты высмеиваешь выдающегося артиста, который страдает от зависимости, показывая это как недостаток, и при этом накладываешь на себя Facetune-маску, прикрывая свои недостатки», «Злая тетка», «Выглядит глупо и мерзко», «Для рекламы высмеиваете артиста? Не мерзко ли?», «Не то, над чем надо смеяться», — отметили юзеры.

Другие пользователи сети поддержали ведущую. «Ксения, обожаю вас за ваш искрометный и обворожительный, острый и трендовый юмор», «Относительно рекламы Ксения всегда лучшая», «Лучшее, что я видел», «Юмор Ксении как отдельный вид искусства», — заявили поклонники.

В сентябре Бритни Спирс прокомментировала свой танец с ножами, которым встревожила поклонников. «Никому не нужно волноваться и звонить в полицию. Пытаюсь подражать одной из любимых исполнительниц Шакире, чьим шоу я вдохновилась! За нас, плохих девочек, которые не боятся раздвигать границы и рисковать», — заявила артистка.

Что думаешь? Оцени!
    Карина Черных
    Обсудить
    Последние новости

    Доллар и евро растут. Чего ждать рублю через месяц или год?

    VK объявила о запуске уникальных программ

    Стало известно о скором визите президента Палестины в Россию

    В ДНР описали ситуацию в Авдеевке

    Санду рассказала о возможном завершении приднестровского конфликта

    Игорь Николаев пообещал выйти на сцену в конце октября

    В Румынии нашли причину падения беспилотников на территории страны

    Ведущая «Дома-2» пожаловалась на неприятное последствие отдыха в Таиланде

    Очевидец рассказал о тактике нападения ХАМАС на фестиваль в Израиле

    Подозреваемого в шпионаже гражданина Таджикистана арестовали в Москве

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости