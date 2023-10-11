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16:13, 11 октября 2023Россия

Собянин объявил о возобновлении движения после столкновения поездов в метро

Собянин заявил, что движение по Люблинско-Дмитровской линии восстановлено
Начало событий в новости В московском метро столкнулись два поезда, машиниста зажало в кабине.

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Движение поездов по Люблинско-Дмитровской линии столичного метрополитена после столкновения поездов восстановлено. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в Telegram.

Столичный градоначальник добавил, что движение поездов приведено в соответствие с графиком.

«Для проверки инфраструктуры сначала прошли два поезда без пассажиров, вся инфраструктура и подвижной состав прошли полную предварительную проверку», — рассказал Собянин.

О столкновении двух поездов на станции «Печатники» Люблинско-Дмитровской линии Московского метрополитена стало известно утром 11 октября. При столкновении пострадали пять человек, машиниста поезда заблокировало в кабине.

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    Марк Леонов
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