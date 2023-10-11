Собянин рассказал о состоянии пяти пострадавших при столкновении поездов в метро

Собянин сообщил об удовлетворительном состоянии пяти пострадавших в метро

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о состоянии пяти пострадавших при столкновении поездов в метро на станции «Печатники». Его комментарий по ситуации опубликован в Telegram-канале.

По данным градоначальника, машинисту, которого зажало в поезде, диагностировали травму средней тяжести. Собянин пояснил, что другие пострадавшие находятся в удовлетворительном состоянии.

У четверых были выявлены небольшие повреждения, заявил мэр столицы. Он подчеркнул, что все пострадавшие при столкновении поездов в метро были доставлены в больницы.

Медики оказывают им всю необходимую помощь, заверил Собянин.

О столкновении двух поездов на станции «Печатники» Люблинско-Дмитровской линии Московского метрополитена стало известно утром 11 октября.

По предварительным данным, причиной аварии могла стать техническая неисправность.