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19:47, 11 октября 2023Силовые структуры

Соучастнику бывшего полковника-миллиардера Захарченко запросили 11 лет колонии

Прокурор запросил 11 лет соучастнику бывшего полковника-миллиардера Захарченко

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Прокурор попросил осудить заочно экс-полковника ФСБ Дмитрия Сенина, проходящего в качестве соучастника по делу бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко. Об этом сообщает ТАСС.

Гособвинение запросило для Сенина 11 лет колонии строгого режима. Его обвинили в дезертирстве и посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере. Экс-полковник ФСБ объявлен в международный розыск.

17 мая военный суд Москвы начал заочно рассматривать уголовное дело в отношении Сенина. Считается, что он, будучи мужем сестры Захарченко, помог своему родственнику перебраться в Москву и занять руководящую должность в МВД, а также выступил в качестве посредника при передаче ему взятки — скидочной карты для сети ресторанов La Maree, с помощью которой Захарченко сэкономил 3 миллиона рублей.

Сенин сбежал из страны в феврале 2017 года после задержания Захарченко — вышел в свой обеденный перерыв из здания ФСБ на Лубянке, сел в автомобиль и уехал. Когда его исчезновение заметили, он уже пересек российскую границу.

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    Илона Палей
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