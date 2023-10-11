Соучастнику бывшего полковника-миллиардера Захарченко запросили 11 лет колонии

Прокурор запросил 11 лет соучастнику бывшего полковника-миллиардера Захарченко

Прокурор попросил осудить заочно экс-полковника ФСБ Дмитрия Сенина, проходящего в качестве соучастника по делу бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко. Об этом сообщает ТАСС.

Гособвинение запросило для Сенина 11 лет колонии строгого режима. Его обвинили в дезертирстве и посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере. Экс-полковник ФСБ объявлен в международный розыск.

17 мая военный суд Москвы начал заочно рассматривать уголовное дело в отношении Сенина. Считается, что он, будучи мужем сестры Захарченко, помог своему родственнику перебраться в Москву и занять руководящую должность в МВД, а также выступил в качестве посредника при передаче ему взятки — скидочной карты для сети ресторанов La Maree, с помощью которой Захарченко сэкономил 3 миллиона рублей.

Сенин сбежал из страны в феврале 2017 года после задержания Захарченко — вышел в свой обеденный перерыв из здания ФСБ на Лубянке, сел в автомобиль и уехал. Когда его исчезновение заметили, он уже пересек российскую границу.

