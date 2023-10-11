США отменили военные учения и вывезли военных из Израиля из-за атаки ХАМАС

DO: США после атаки ХАМАС вывезли из Израиля прибывших на учения военных

После начала атаки боевиков ХАМАС США вывезли из Израиля американских военных, прибывших ранее для совместных учений с представителями Армии обороны Израиля. Об этом сообщает Defense One со ссылкой на представителя ведомства.

По информации издания, США отменили военные учения и направили в Израиль самолет C-17 для их эвакуации.

Ранее Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) заявило, что американский авианосец USS Gerald R. Ford с ударной группой прибыл в восточную часть Средиземного моря на фоне обострения палестино-израильского конфликта. Сообщалось, что авианосец должен стать «мощным сигналом сдерживания» для враждебно настроенных к Израилю государств.