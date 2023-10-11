Психолог назвала способы перестать постоянно ссориться с партнером

Чтобы не ссориться с партнером, нужно уметь проявить эмпатию и позаботиться о нем, уверена психолог Лесли Беккер-Фелпс. Способы перестать постоянно ругаться с избранником она перечислила в публикации издания Psychology Today.

По словам Беккер-Фелпс, причиной ссор может быть невозможность посмотреть на мир глазами партнера, понять его чувства и проявить эмпатию, даже если его действия ранят. «Конечно, в некоторых обстоятельствах сложно отвечать партнеру любовью. Хорошо — злитесь, отстраняйтесь, что угодно. Но если хотите продолжать отношения, наступает момент, когда нужно начать заботиться», — сказала она.

Психолог также отметила, что многие ссоры случаются из-за того, что каждый из партнеров стремится высказаться первым. «Единственный способ прекратить это — одному из партнеров нужно отложить жалобы и выслушать другого. Не отвечать "Да, но...". Когда партнер чувствует заботу, он сможет перестать защищаться и стать более открытым к тому, чтобы тоже выслушать», — сказала Беккер-Фелпс.

При этом, подчеркнула психолог, успокаивать друг друга и избегать сложных тем не нужно, поскольку партнеры все равно останутся разными людьми с разными потребностями. «Но если они в основном фокусируются на положительных сторонах друг друга, любовь укрепляется. Им становится легче прощать ошибки, и различия меньше угрожают отношениям», — сказала Беккер-Фелпс.

Наконец, отметила Беккер-Фелпс, отношения нужно строить на любви и уважении. «Эта перспектива позволит оставаться членами одной команды и вместе решать проблемы. С любовью и уважением партнеры будут сохранять связь и близость даже в трудные моменты», — заключила она.

Ранее клинический психолог Юлия Жукова рассказала, что те, кто решает дружить с бывшими возлюбленными, зачастую не могут начать новые отношения. Чаще всего дружба с бывшим партнером — это эмоционально незавершенная связь, отметила Жукова.