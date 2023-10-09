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10:31, 9 октября 2023Забота о себе

Психолог предупредила о вреде дружбы с бывшими возлюбленными

Фото: Priscilla Du Preez / Unsplash

Клинический психолог Юлия Жукова рассказала, что те, кто решает дружить с бывшими возлюбленными, нередко не могут начать новые отношения. О том, в каких случаях приятельские отношения с экс-партнерами могут быть опасны, специалистка предупредила в беседе с «Лентой.ру».

Чаще всего дружба с бывшим партнером — это эмоционально незавершенная связь, отметила Жукова. По ее мнению, в такой ситуации после расставания партнеры продолжают испытывать друг к другу романтические чувства.

В таком случае дружба с бывшим может стать проблемой для новых отношений и для жизни в целом. Часто такие дружеские отношения влекут ревность, чувство долга, обиду, грусть и надежду, что может все могло сложиться иначе. Такая дружба провоцирует стресс и затруднят личностный рост и восстановление

Юлия Жуковаклинический психолог

В то же время психолог подчеркнула, что дружба возможна, если отношения закончились без серьезных конфликтов и партнеры сохраняют взаимное уважение. По ее словам, в этом случае люди могут поддерживать друг друга и помогать друг другу.

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«В любом случае расставание — это утрата, после которой люди горюют из-за несбывшихся ожиданий. Этот процесс необходимо завершить. И тогда, посмотрев на бывшего новым взглядом, можно будет решить, дружить с ним или нет», — подвела итог Жукова.

Ранее психолог Марк Трэверс объяснил разницу во влечении к бывшим партнерам у мужчин и женщин. По его словам, мужчины чаще женщин испытывают влечение к экс-партнеру.

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    Вера Владзиевская
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