Психолог объяснил разницу во влечении к бывшим партнерам у мужчин и женщин

Мужчины и женщины испытывают влечение к бывшим партнерам по разным причинам, считает американский психолог Марк Трэверс. Его мнение публикует Forbes.

Трэверс отметил, что женщины чаще соглашаются на секс после расставания из-за страха одиночества. «Комфорт физической близости со знакомым бывшим партнером может обеспечить временное чувство безопасности», — объяснил он. Психолог добавил, что мужчин мысли о возможном одиночестве на связь с бывшими возлюбленными не мотивируют.

Вторая причина, по которой бывшие партнеры занимаются сексом, продолжил Трэверс, заключается в их социосексуальности. По словам психолога, этот термин означает желание участвовать в случайных половых контактах исключительно ради удовольствия. Специалист подчеркнул, что этот вариант близок как мужчинам, так и женщинам. Однако различие заключается в том, что мужчины гораздо чаще выбирают этот вариант и к тому же испытывают более сильное влечение к экс-возлюбленным. «Их желание, возможно, усиливается неопределенностью статуса их отношений», — отметил Трэверс.

Ранее врач-психотерапевт, сексолог Андрей Кузнецов дал совет партнерам с разными сексуальными пристрастиями. По его мнению, если партнеры хотят сохранить отношения, им нужно договориться о сексе с той частотой, которая комфортна обоим.