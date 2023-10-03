Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
09:26, 3 октября 2023Забота о себе

Психотерапевт дал советы партнерам с разными сексуальными пристрастиями

Фото: BAZA Production / Shutterstock / Fotodom

Гармоничные сексуальные отношения складываются из нескольких факторов: половой конституции, психологического настроя и социального окружения, рассказал психотерапевт, сексолог клиники «Хадасса» Андрей Кузнецов. В беседе с «Лентой.ру» врач дал советы партнерам с разными сексуальными пристрастиями.

По словам Кузнецова, совпадение половой конституции — одно из главных условий гармонии в интимной жизни пары. Он предупредил, что конфликт неизбежен, если у мужчины высокое либидо, а у женщины — очень низкое.

Если партнеры хотят сохранить отношения, им нужно договориться о сексе с той частотой, которая комфортна им обоим

Андрей Кузнецовврач-психотерапевт, сексолог

Психотерапевт добавил, что преодолеть разногласия в интимной жизни возможно только с помощью общения. Он предупредил, что, если у партнеров сильные различия в отношении к сексу, со временем между ними начнутся конфликты, а доверие и близость пропадут.

В этом случае восстановить сексуальную гармонию можно только после преодоления проблем в общении. Если открыто говорить друг с другом трудно, на помощь придут сексологи. Во время сеансов партнеры научатся откровенно говорить о своих чувствах и желаниях

Андрей Кузнецовврач-психотерапевт, сексолог
Материалы по теме:
«Для многих это все еще табу» Россияне говорят о сексе с кем угодно, кроме партнера. Почему они боятся своих желаний?
«Для многих это все еще табу»Россияне говорят о сексе с кем угодно, кроме партнера. Почему они боятся своих желаний?
5 февраля 2022
«Здоровому мужчине секс интересен до старости» От каких болезней страдают современные мужчины и как их избежать?
«Здоровому мужчине секс интересен до старости»От каких болезней страдают современные мужчины и как их избежать?
19 ноября 2022
Люди по всему миру на целый месяц отказываются от секса и мастурбации. Чья это идея и как на нее смотрят специалисты?
Люди по всему миру на целый месяц отказываются от секса и мастурбации.Чья это идея и как на нее смотрят специалисты?
30 ноября 2022

Кузнецов рассказал, что сексуальные предпочтения людей зависят от социально-культурных факторов. Он пояснил, что в разное время в разных культурах доминируют те или иные представления о сексуальных отношениях, и это может накладывать серьезные ограничения на интимную жизнь. Из-за этого то, что одному партнеру кажется нормой в сексе, для другого может быть табу.

«Однако, если в паре хорошая биологическая и психологическая совместимость, близкие отношения, партнеры способны сгладить любые влияния общества на свои сексуальные пристрастия. Доверяйте друг другу, обсуждайте то, что может доставить вам обоим удовольствие, и получайте его», — подвел итог Кузнецов.

Ранее психолог Екатерина Дегтярева назвала условия приятного общения с бывшим избранником. По ее словам, дружба возможна, если партнеры расстались по-доброму.

Что думаешь? Оцени!
    Вера Владзиевская
    Обсудить
    Последние новости

    «Их ничто не сможет остановить». Американский полковник раскрыл, какой план Россия приготовила против Украины

    Россиянин надругался над семилетней племянницей и попал под суд

    В Дагестане задержали главу Кизилюрта

    Экс-премьер СССР Рыжков объяснил свой уход из Совфеда

    В ДНР сообщили об уничтожении двух опорных пунктов ВСУ под Урожайным

    Допрошенный по уголовному делу мэр Тулуна вышел на работу

    В Турции заявили о начале антитеррористической операции по всей стране

    Владелец «Интер Майами» рассказал о данном Месси обещании

    Российский электромобиль собрал десятки тысяч предзаказов

    Российскому школьнику заплатят сотни тысяч рублей из-за плохой дороги

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости