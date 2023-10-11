Стал известен портрет классического преступника в Москве

В Москве преступления чаще всего совершали безработные мужчины среднего возраста

В Москве преступления чаще всего совершали безработные мужчины со средним образованием в возрасте от 30 до 49 лет. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

С января по сентябрь в Москве зафиксировали 100 195 преступлений. Это на 4,1 процента меньше, чем за аналогичный период 2022 года. Уровень криминала заметнее всего снизился в трех столичных районах — Центральном административном округе (на 14,6 процента), Новой Москве (на 14,2 процента) и Зеленограде (на 10,1 процента). А увеличился — в Северном административном округе (на 1,9 процента) и Северо-Восточном административном округе (на 0,9 процента).

Больше всего преступлений совершалось в общественных местах (29 852), в том числе 17 424 из них было на улицах. При этом это почти на 20 процентов меньше, чем в прошлом году.

Ранее в МВД сообщили, что мужчины без постоянного источника дохода, а также ранее причастные к противоправным действиям чаще всего оказываются преступниками в России.