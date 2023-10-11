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18:30, 11 октября 2023Силовые структуры

Стали известны подробности задержания гражданина Таджикистана по делу о шпионаже

Арестованный за шпионаж гражданин Таджикистана передавал СБУ данные о ПВО Москвы
Начало событий в новости Подозреваемого в шпионаже гражданина Таджикистана арестовали в Москве

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Задержанный в Москве по делу о шпионаже гражданин Таджикистана систематически передавал сведения о расположении средств противовоздушной обороны (ПВО) в районе столицы Службе безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, иностранца по фамилии Тиллозоду задержали на территории закрытой воинской части, приняв за потерявшегося разнорабочего. Позже выяснилось, что мужчина снимал происходящее вокруг него на телефон и отправлял фотографии кураторам из СБУ. Теперь ему грозит до 20 лет колонии.

Ранее Лефортовский районный суд Москвы на два месяца арестовал гражданина Таджикистана по подозрению в шпионаже.

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